В России заявили об улучшении качества пшеницы

Качество пшеницы урожая 2024 года в России улучшилось по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом заявила замдиректора ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Мария Шостак, которую цитирует ТАСС.

«Пшеница российская на эту дату исследования и мониторинга лучше, чем в предыдущем году. Например, пшеницы третьего класса у нас на пять процентов больше, нежели чем на эту дату 2023 года», — приводит агентство ее слова.

Уточняется, что для того, чтобы сделать такие выводы, специалисты исследовали 32 миллиона тонн продукции.

Рост качества пшеницы эксперт объяснила достаточными запасами влаги, попавшей в землю, а также сочетанием различных мер, включая решения высокоинтеллектуального сельского хозяйства.

На прошлой неделе глава Минсельхоза Оксана Лут отметила, что урожай пшеницы в России в 2024 году может оказаться меньше прогнозировавшихся 86 миллионов тонн. Согласно июльскому прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, его объем составит 84 миллиона тонн.