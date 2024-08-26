Курс евро впервые с октября 2023 года превысил 102 рубля

Банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 27 августа, на уровне 91,7745 рублей, евро — 102,4927 рублей, юаня — 11,6863 рублей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным портала, официальный курс евро превышал 102 рубля десять месяцев назад — 20 октября 2023 года.

Таким образом, пояснили аналитики, доллар подорожал на 17,33 коп., евро — на 88,02 коп., а юань подешевел — на 8,84 коп.

Финансовый директор банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко отметил, что давление на курс национальной валюты продолжает оказывать геополитика и нестабильность нефтяного рынка.

Что будет с евро в ближайшее время? Прогноз экспертов

Напомним, что с середины июня 2024 года, после введения санкций против Мосбиржи со стороны США, ЦБ использует для расчета официальных курсов доллара и евро данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.