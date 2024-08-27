Экспортные ограничения Китая ударили по производству чипов на Западе

Экспортные ограничения Китая на поставки галлия и германия, используемых в полупроводниковой промышленности, в компонентах военного и коммуникационного оборудования, привели почти к двукратному росту цен на эти стратегические металлы на рынках Запада. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Подобные ограничения "в интересах национальной безопасности" на поставки этих металлов западным клиентам "могут ударить по производству передовых микропроцессоров и оптической продукции", говорится в публикации. По данным Геологической службы США, КНР производит 98% галлия и 60% германия.

"Ситуация [с поставками] из Китая критическая, мы от них зависим", - приводит издание слова сотрудника одной из пострадавших западных компаний. "Если КНР сократит экспорт галлия, как это произошло в первой половине года, наши запасы будут израсходованы и возникнет дефицит", - констатировал он.

По оценке представителя германской компании Tradium Яна Гизе, "данные меры экспортного контроля создают дополнительный стресс для всех за пределами Китая и усложняют ситуацию на рынках".

Согласно новым правилам, введенным в 2023 году, для вывоза этой продукции из Китая и ее продажи на внешних рынках экспортер должен подать в Минкоммерции страны заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки, и информацию о конечном получателе, который принимает указанный товар за рубежом.

После принятия заявки китайское торгово-экономическое ведомство инициирует проверку, по итогам которой выдает разрешение на экспорт либо отвечает отказом. В случае если указанная продукция относится к номенклатуре товаров, тесно связанных с обеспечением безопасности страны, потребуется получить и одобрение Госсовета КНР.