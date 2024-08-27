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FT: экспортные ограничения Китая могут ударить по производству чипов на Западе

Экспортные ограничения Китая на поставки галлия и германия, используемых в полупроводниковой промышленности, в компонентах военного и коммуникационного оборудования, привели почти к двукратному росту цен на эти стратегические металлы на рынках Запада. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Экспортные ограничения Китая ударили по производству чипов на Западе
© globallookpress.com

Подобные ограничения "в интересах национальной безопасности" на поставки этих металлов западным клиентам "могут ударить по производству передовых микропроцессоров и оптической продукции", говорится в публикации. По данным Геологической службы США, КНР производит 98% галлия и 60% германия.

"Ситуация [с поставками] из Китая критическая, мы от них зависим", - приводит издание слова сотрудника одной из пострадавших западных компаний. "Если КНР сократит экспорт галлия, как это произошло в первой половине года, наши запасы будут израсходованы и возникнет дефицит", - констатировал он.

По оценке представителя германской компании Tradium Яна Гизе, "данные меры экспортного контроля создают дополнительный стресс для всех за пределами Китая и усложняют ситуацию на рынках".

Согласно новым правилам, введенным в 2023 году, для вывоза этой продукции из Китая и ее продажи на внешних рынках экспортер должен подать в Минкоммерции страны заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки, и информацию о конечном получателе, который принимает указанный товар за рубежом.

После принятия заявки китайское торгово-экономическое ведомство инициирует проверку, по итогам которой выдает разрешение на экспорт либо отвечает отказом. В случае если указанная продукция относится к номенклатуре товаров, тесно связанных с обеспечением безопасности страны, потребуется получить и одобрение Госсовета КНР.

Экономика
Госсовет КНР