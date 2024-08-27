В «Газпроме» прокомментировали ситуацию с подачей газа через Суджу

В «Газпроме» прокомментировали ситуацию с подачей газа через ГИС «Суджа»
«Газпром» продолжает осуществлять подачу газа для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.
Уточняется, что газ подается в подтвержденном украинской стороной объеме. Так, на 27 августа он составил 42,4 миллиона кубометров. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако с 7 по 12 августа находилась немного ниже этой отметки. Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) составили более 91%, или 100 млрд куб. м, но отстают от рекордных уровней 2023 года, когда ПХГ были заполнены почти на 92%.
Чем опасен захват ВСУ газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области
Накануне газ на бирже в Европе торговался по цене около $420 за 1 тыс. куб. м из-за ситуации с транзитом газа через Украину на фоне ситуации в Курской области.