Песков: власти принимают меры для снижения инфляции

Банк России и правительство РФ принимают меры для того, чтобы снизить инфляционную напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как уточнил официальный представитель Кремля, уровень инфляции в стране сейчас выше целевых показателей. В минувший понедельник президент РФ провел с правительством совещание по экономическим вопросам. В ходе него, в частности, поднимался вопрос о росте инфляции.

По словам Пескова, по итогам данного совещания власти сформируют перечень поручений.

26 августа Путин заявил, что правительству РФ и Банку России нужно повысить эффективность скоординированных действий для сдерживания инфляции в стране. По его словам, системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг.