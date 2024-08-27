Украина остановила экспорт каменного угля на зарубежные рынки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный анализ данных местной таможни.

Как заявил эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов, такое решение может свидетельствовать о подготовке Украины к зиме, либо о минимальной рабочей нагрузке на шахты. При этом запрет на экспорт каменного угля был принят на Украине еще в 2022 году, однако это не остановило поставки топлива за рубеж. Только в июне 2024 года, как сообщает источник, Украина окончательно остановила экспорт каменного угля.

Согласно имеющейся информации, с января по июль Украина отправила в другие страны объемы каменного угля на 21,8 миллиона долларов, что ниже показатели за 2023 год в 5,8 раз. При этом, Украина одновременно нарастила импорт угля — в 5,5 раз за год, до 40,5 миллиона долларов. Главными поставщиками угля на Украину стали США, Австралия и Польша.

«Прекращение экспорта угля с Украины с одновременным его импортом может говорить, с одной стороны, о том, что шахты на Украине, которые сейчас имеются, работают с минимальной загрузкой либо вовсе остановились», — объяснил Хазанов.

При этом эксперт заявил, что у такого решения может быть и другое объяснение — подготовка к зиме, которая «совершенно очевидно будет трудной после ударов по объектам энергетики Украины».

«Возможно, власти Украины будут делать ставку на то, что население будет как-то само обогреваться буржуйками — и тогда как раз удобно топить углем. Но ситуация, мягко говоря, для Украины достаточно плачевная», — добавил эксперт.

Ранее в Минобороны России заявили, что российская армия нанесла массированные авиаудары по объектам энергетики в 15 областях Украины.