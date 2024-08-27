Украина остановила экспорт каменного угля на зарубежные рынки
Украина остановила экспорт каменного угля на зарубежные рынки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный анализ данных местной таможни.
Как заявил эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов, такое решение может свидетельствовать о подготовке Украины к зиме, либо о минимальной рабочей нагрузке на шахты. При этом запрет на экспорт каменного угля был принят на Украине еще в 2022 году, однако это не остановило поставки топлива за рубеж. Только в июне 2024 года, как сообщает источник, Украина окончательно остановила экспорт каменного угля.
Согласно имеющейся информации, с января по июль Украина отправила в другие страны объемы каменного угля на 21,8 миллиона долларов, что ниже показатели за 2023 год в 5,8 раз. При этом, Украина одновременно нарастила импорт угля — в 5,5 раз за год, до 40,5 миллиона долларов. Главными поставщиками угля на Украину стали США, Австралия и Польша.
«Прекращение экспорта угля с Украины с одновременным его импортом может говорить, с одной стороны, о том, что шахты на Украине, которые сейчас имеются, работают с минимальной загрузкой либо вовсе остановились», — объяснил Хазанов.
При этом эксперт заявил, что у такого решения может быть и другое объяснение — подготовка к зиме, которая «совершенно очевидно будет трудной после ударов по объектам энергетики Украины».
«Возможно, власти Украины будут делать ставку на то, что население будет как-то само обогреваться буржуйками — и тогда как раз удобно топить углем. Но ситуация, мягко говоря, для Украины достаточно плачевная», — добавил эксперт.
Ранее в Минобороны России заявили, что российская армия нанесла массированные авиаудары по объектам энергетики в 15 областях Украины.