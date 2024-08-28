Курс рубля: что будет с отечественной валютой в сентябре

К середине сентября курс доллара может стоить 93–94 рубля, евро — 102–103 рубля, юаня — 13,2–13,5 рубля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на финансового аналитика, трейдера Артема Звездина.

По словам Звездина, некоторые факторы будут оказывать давление на курс российской нацвалюты осенью. В частности, речь идет о сохраняющейся нестабильности на международной арене и об окончании высокого спроса на иностранную валюту в летний отпускной период.

«Важным фактором будет заседание банка России. Если ключевая ставка действительно будет повышена, как ожидается, до 20%, то рубль, скорее всего, укрепится в середине или конце сентября, но укрепление вряд ли будет ниже, чем 89 рублей за $1», — отметил эксперт.

Во вторник, 27 августа, курс евро находился на уровне 102,49 рубля, доллар — 91,77, следует из данных Центробанка РФ. На Мосбирже юань достиг уровня в 11,7 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Известиям», что курс рубля до конца текущего года не ждут потрясения ни в одну, ни в другую сторону.