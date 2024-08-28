Госдолг Украины за месяц вырос до 155 млрд долларов

В июле государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 3,2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на «РБК-Украина» пишет «Комсомольская правда».

В Министерстве финансов Украины отметили, общая сумма долга составляет уже 155,36 миллиарда долларов. Он продолжает расти в основном из-за того, что увеличивается долгосрочное льготное финансирование от государств-партнеров.

Большая часть долга Украины - это ссуды, которые были получены от международный финансовых учреждений и правительств. При этом в ходе проведенных Киевом переговоров являющиеся кредиторами страны G7 согласились на отсрочку до конца марта 2027 года.

Согласно ранее опубликованным прогнозам Минфина Украины, в 2024 году стране предстоит выплатить около 1,02 триллиона гривен (около 25,6 миллиарда долларов) по государственному долгу. В 2025 году эта сумма будет 870 миллиардов гривен (21,8 миллиарда долларов). А всего до 2050 года Украине потребуется погасить госдолг на сумму в 8,5 триллиона гривен (213,5 миллиарда долларов).

При этом во время переговоров по реструктуризации долга Верховная Рада законодательно запретила выплаты по нему до октября. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа назвала эту меру «важным элементом, который позволит сэкономить на платежах по обслуживанию». А экономистов удивили такие действия Киева, которые они посчитали «жестом отчаяния».