США сняли санкции с экс-руководителя «Совкомбанка» Бродского

Российского предпринимателя, экс-руководителя «Совкомбанка» Илью Бродского исключили из санкционного списка Минфина США. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

В Управлении по контролю за иностранными активами отметили, что Бродский был исключен из санкционного списка SDN. С попавшими в него лицами гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом. Причину отмены санкций против Бродского в ведомстве не уточнили.

Ранее американские власти расширили список экспортного контроля, добавив в него 64 компании из России, 42 организации из Китая, а также 11 иранских фирм и восемь юрлиц из Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».