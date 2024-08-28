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Россия получила право на экспорт рыбы и рыбной продукции в Мексику

Россия получила право на экспорт рыбы и рыбной продукции в Мексику, сообщил Россельхознадзор.

Россия получила право поставлять рыбу в Мексику
© ТАСС
"Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало получение права экспорта российской рыбы и рыбопродукции в Мексику", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что российские предприятия по производству и хранению рыбной продукции, заинтересованные в экспорте в Мексику, должны пройти обследование и быть включенными в реестр экспортеров ИС "Цербер" по этой стране.

Экономика
Россельхознадзор