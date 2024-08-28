В Минэкономразвития рассказали об уровне инфляции в России

В обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» ведомство оценило уровень инфляции в России. Документ доступен на сайте ведомства.

Согласно обзору, на 26 августа инфляция в России составила 9,01% в годовом выражении. При этом еще неделю ранее она составляла 9,04%. В ведомстве также отметили рост цен в секторе продовольственных товаров (+0,09%), продолжающуюся дефляцию на плодоовощную продукцию (-1,35%), а также рост цен на остальные продукты питания (+21%).

В документе Минэкономразвития также указано, что среди непродовольственных товаров повышение цен замедлилось до 0,1%. При этом в секторе услуг выросла дефляция. Это произошло на фоне падения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (-5,14%).

Ранее Минэкономразвития предложило усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми.