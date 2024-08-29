ЦБ объяснил, в каком случае повысит ключевую ставку до 22%

Банк России представил четыре сценария развития российской экономики, один из которых учитывает риски глобального кризиса и усиления санкционного давления. В последнем случае политика регулятора будет жесткой — не исключено, что ключевую ставку повысят до 22% годовых.

Проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов опубликован на сайте Центробанка 29 августа.

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Документ описывает подходы к реализации политики ЦБ в зависимости от ряда внутренних и внешних условий. При этом целями регулятора в любом из сценариев являются устойчивость рубля и инфляция на уровне 4% в год.

Базовый сценарий предполагает, что экономика продолжает развиваться в рамках сформировавшихся трендов и в отсутствие новых шоков. При этом регулятор исходит из того, что введенные в отношении РФ санкции сохранятся н всем прогнозном горизонте. С учетом перегрева российской экономики ВВП в 2024 году вырастет на 3,5-4,0%, а в 2027 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%. Инфляция замедлится до 4,0-4,5% в 2025 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Для этого потребуется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время — в 2026 году ключевая ставка будет составлять 10-11% годовых, следует из Основных направлений.

Дезинфляционный сценарий предполагает более высокие темпы прироста совокупной производительности, которое снижает проинфляционное влияние высоких темпов роста реальных зарплат. Инфляция будет снижаться и это позволит регулятору перейти к снижению ключевой ставки раньше, чем заложено в базовом сценарии. При реализации такого сценария ключевая ставка вернется в диапазон 7,5-8,5% годовых к 2027 году.

В проинфляционном сценарии высокий внутренний спрос и рост издержек предприятий на оплату труда усиливают давление на инфляцию. Этот вариант развития предполагает более высокие расходы бюджета на программы льготного кредитования, что также ускоряет инфляцию.

В этих условиях Банк России будет вынужден проводить еще более жесткую денежно-кредитную политик у. Средняя ключевая ставка в 2025 году будет находиться в диапазоне 16,0-18,0% годовых в 2026 году — 11,5-12,5% годовых, в 2027 году — 8,5-9,5% годовых.

Рисковый сценарий учитывает неблагоприятные внешние условия, совокупность которых приводит к мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабу с кризисом 2007-2008 годов. При таком развитии событий ЦБ не исключены деглобализация рынков и рост санкционного давления на РФ. Мировой спрос снизится, а за ним и цены на нефть.

Российская экономика отреагирует на кризис двухлетним замедлением, считает регулятор. ВВП вернется на траекторию роста росту в 2,0-3,0% только в 2027 году.

«Инфляция в 2025 году вырастет до 13,0-15% из-за существенного сокращения предложения, — следует из рискового сценария. — Чтобы предотвратить раскручивание инфляционной спирали, Банк России будет вынужден существенно ужесточить денежно-кредитной политику».

Ключевая ставка в среднем в 2025 году составит 20-22% годовых. При условии сохранения высокой ставки, инфляция приблизится к цели в 4% только в конце прогнозного горизонта, то есть, в 2027 году.