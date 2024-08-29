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В ЦБ оценили степень устойчивости финансовой системы России

Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин назвал значительной степень устойчивости российской финансовой системы. Его слова приводит ТАСС.

В ЦБ оценили степень устойчивости финансовой системы России
© globallookpress.com

Он пояснил, что этого удалось добиться благодаря кропотливой длительной работе, которая была проделана до ввода масштабных западных санкций в 2022 году.

«Опыт 2022 года демонстрирует, что степень устойчивости российской финансовой системы очень значительная», — резюмировал Заботкин.

Зампред ЦБ добавил, что регулятор и финансовые власти страны в позапрошлом году столкнулись с самым трудным из возможных сценариев. Однако совместными усилиями удалось преодолеть тяжелые испытания для российской финсистемы.

«Мне кажется, что среди сценариев нет ни одного более сложного, чем то, что произошло в 2022 году», — заключил Заботкин.

Ранее в ЦБ призвали россиян не ждать скорой отмены западных санкций. Согласно базовому сценарию регулятора, в ближайшие несколько лет не произойдет существенного изменения нынешних геополитических условий. В среднесрочной перспективе, как полагает регулятор, российская экономика будет развиваться в условиях торговых и финансовых ограничений, которые ввели против РФ страны Большой семерки (G7).

Экономика
Алексей Заботкин
Банк России