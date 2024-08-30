ЦБ разработал три новых сценария развития экономики РФ на 2025-2027 годы

Центробанк России опубликовал три альтернативных сценария российской экономики, следует из его проекта»Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».

«В целом отличия сценариев друг от друга заключаются в различном соотношении факторов спроса и предложения. Сценарий «Проинфляционный» предполагает более высокий спрос, сценарий «Дезинфляционный» – более высокое предложение, а «Рисковый» – сочетание отрицательных факторов как спроса, так и предложения», — поясняется в проекте ЦБ. В зависимости от этого сценарии предполагают, что уровень ключевой ставки в 2025 году может быть как 12-14% в «Дезинфляционном» варианте, так и 20-22% в «Рисковом» при диапазоне инфляции от 4% до 13-15% соответственно.

«Дезинфляционный» сценарий предполагает, что на фоне роста инвестиций в основной капитал, а также более высоких темпов прироста производительности в экономике может произойти расширение предложения. Это покроет весь повышенный внутренний спрос, который как раз сильнее остальных факторов влиял на уровень инфляции в 2024 году. ЦБ предполагает, что это снизит инфляционное давление, а следовательно он сможет начать цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). «Банк России видит потенциальные возможности для реализации данного сценария», — отмечается в проекте. Регулятор ожидает, что при развитии этого сценария ключевая ставка будет составлять в 2024 году 16,9 – 17,4%, в 2025 году — 12 – 14%, в 2026 году — 9– 10%, а в 2027 году — 7,5 – 8,5%.

При «Проинфляционном» варианте развития ситуации предполагается рост расходов бюджета, который вызван активным предоставлением льготных кредитов. Из-за этого будет расти совокупный спрос. Его высокий уровень был зафиксирован во второй половине 2023 года, он будет носить устойчивый характер и сохранится на 2025 год. Это сохранит спрос и на производственные факторы, вследствие чего компании будут повышать заработную плату сотрудникам. Также за счет усиления протекционистской политики и с целью стимулирования импортозамещения будут появляться тарифы на импортные товары и услуги, что повлияет на рост стоимости импортной продукции и ее дефициту. Это приведет к переключению на отечественные товары и услуги. В общей сложности это приведёт к усилению инфляционного давления и ужесточению ДКП. При начале действия этого сценария Банк России прогнозирует, что ключевая ставка будет составлять в 2024 году 16,9 – 17,4%, в 2025 году — 16 – 18%, в 2026 году — 11,5 – 12,5%, в 2027 году — 8,5 – 9,5%. «Рисковый» сценарий предполагает развитие финансового кризиса в мире на фоне высокого уровня процентных ставок и накопившего дисбаланса на финансовых рынках развитых стран. Это может быть вызвано разделением стран на региональные блоки. «Процессы деглобализации нарастают: реализуется риск ухудшения отношений между Китаем и США», — отмечается в проекте. Также там говорится, что этот сценарий для российской экономики выражается в усилении санкционного давления на экспорт, включая ухудшение геополитического фона и расширение дисконта на российские товары. При таком развитии событий по прогнозу ЦБ, ключевая ставка в 2024 году будет в диапазоне 16,9 – 17,4%, в 2025 году — 20 – 22%, в 2026 году — 15% – 16% и в 2027 году — 7,5 – 8,5%.

Существует также и базовый сценарий Банка России по развитию экономики, который предполагает развитие экономики на фоне текущих трендов, а также отсутствие новых шоков. Он не рассчитан на сильное изменение геополитических условий до конца прогнозного горизонта — 2027 года. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, ожидается, что средняя ключевая ставка в текущем году будет составлять 16,9-17,4%. А средняя ключевая ставка до конца года ожидается в диапазоне 18-19,4%. В 2025 году ЦБ ждет среднюю ключевую ставку на уровне 14-16% вместо 10-12%, а в 2026 — 10-11% вместо ранее прогнозируемых 6-7%.