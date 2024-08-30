Между Россией и Китаем зависли платежи на десятки миллиардов юаней

Российским компаниям, которые торгуют с Китаем, оказывается все сложнее вести расчеты с их партнерами в КНР — из-за растущих задержек и роста расходов под вопросом оказались транзакции на миллиарды юаней. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на российские источники.

По его данным, банки КНР ужесточили соблюдение правил после того, как Запад пригрозил им вторичными санкциями за сотрудничество с Россией. В августе положение дел ухудшилось, и китайские государственные банки начали массово прекращать операции с Россией, задерживая платежи на миллиарды юаней.

Впрочем, по другим данным, власти РФ не сильно обеспокоены ситуацией, так как платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят гладко, а политическая воля присутствует с обеих сторон. Двусторонние соглашения для крупных компаний, таких как российские экспортеры сырьевых товаров и китайские экспортеры жизненно важных технологий, по-прежнему работают хорошо. Проблемы есть у мелких фирм, которые торгуют потребительскими товарами. В свою очередь российские экспортеры не испытывают проблем с получением платежей за поставляемые ими в Китай нефть и зерно.

Бизнес в России нашел способ рассчитываться с Китаем

В конце июля стало известно, что российским компаниям стали все чаще возвращать трансграничные платежи в юанях. Предприниматели сталкиваются с возвратами почти в 80 процентах случаев. Положение усугубляется с каждым днем. Есть данные, что партнеры из КНР проявляют все большую требовательность.

Позже председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов констатировал, что ситуация с платежами ухудшилась. Прямые транзакции перестали принимать большинство банков КНР.