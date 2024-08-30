ЦБ объявил о целом ряде мер с целью остудить кредитование

Банком России объявлены меры с целью остудить кредитование. В частности, регулятор принял решение об ужесточении на четвертый квартал количественных ограничений на выдачу потребкредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, передает РИА Новости.

Речь идет об установлении макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам. Как отмечается, это позволит ограничить закредитованность граждан и накопление банками повышенных рисков.

Кроме того, сообщается об увеличении осенью для банков «цены» выдачи нецелевых потребкредитов под залог автомобиля, которые Центробанк считает обходом регулирования. Мера начнет действовать с 1 ноября.

Также анонсировано введение с 1 июля следующего года положительной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала. Банкам будет необходимо накапливать капитал, что будет способствовать замедлению кредитования.

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Ранее заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) России Алексей Заботкин заявил, что оперативные данные за август свидетельствуют о замедлении темпов роста кредитования в России.