В 2025 году бюджет РФ дополнительно пополнится благодаря изменению налоговой системы на 2,7 триллиона рублей. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с телеканалом «Россия 24», передает агентство «Прайм».

Министр рассказал, на что будет выделена указанная сумма. Так, по его словам, денежные средства будут направлены на выполнение первоочередных задач.

Ранее в России был подписан и опубликован Федеральный закон № 176-ФЗ, который вносит серьезные корректировки в НК РФ, большинство из которых начнут действовать с 01.01.2025 года. В частности, в стране ввели прогрессивную шкалу ставок НДФЛ, которая зависит от уровня годового дохода физического лица.

Кроме того, ставку налога на прибыль увеличили с 20 % до 25%. Изменения коснулись ставки налога, зачисляемого в федеральный бюджет (будет 8 % вместо 3%). Часть налога для региональных бюджетов не корректировалась.

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Для российских компаний, включенных в реестр малых технологических компаний (по Федеральному закону от 01.08.2023 года № 478-ФЗ), субъекты РФ могут в 2025 — 2030 годах устанавливать пониженные ставки (зачисляющиеся в бюджеты субъектов РФ).