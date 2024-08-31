Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в Индию

В июне 2024 года Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в 2,5 раза в годовом выражении. Экспорт оценивается в 240 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют цифры официальной индийской статистики, сообщает РИА Новости.

В июне РФ стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В топ-3 стран-импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея со 128,5 миллионами и долей в 15,3%.

В Ирак было поставлено нефтепродуктов на 67 миллионов долларов (7,9%), в Кувейт на 47 миллионов (5,6%), в Сингапур на 40 миллионов (4,7%) и в Саудовскую Аравию на 37 миллионов (4,6%).

Также происходили поставки в США — 31 миллион (3,6%), Катар — 22 миллиона (2,7%) и Малайзию— 9 миллионов (1%).

Ранее стало известно о сохранении объемов нефти, поставляемой в Венгрию и Словакию, несмотря на ограничения, введенные Киевом.