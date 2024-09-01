В ЕС резко упали доходы от экспорта алмазов

Доходы Евросоюза от экспорта алмазов рухнули почти в полтора раза. Это произошло после введения ограничений на драгоценные камни из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В начале 2024 года ЕС ограничил ввоз непромышленных российских натуральных и искусственных алмазов напрямую из России. С 1 марта запрет распространился на камни от 1 карата, ограненные в других странах, а с 1 сентября – от 0,5 карата.

В итоге выручка экспортеров в ЕС резко сократилась.

В первом полугодии Евросоюз получил от экспорта алмазов 3,2 миллиарда евро. При этом за полгода 2023-го было выручено 4,7 миллиарда.

Для ЕС это один из худших показателей в истории. Меньше доходы были только в коронавирусный 2020 год (2,5 миллиарда евро).

Основные убытки несет Бельгия, поставляющая 94% от всего алмазного экспорта ЕС.