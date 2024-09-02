В Росстате зафиксировали снижение занятости в госсекторе

В России наблюдается сокращение занятости в госсекторе и ее переток в гражданские отрасли. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата о структуре рынка труда, заработных плат и прибылях корпораций за второй квартал.

Александр Исаков, главный экономист в Bloomberg Economics, отвечающий за регион РФ, СНГ и восточную Европу, отметил, что во втором квартале 2024 года занятость в обороне и госуправлении продемонстрировала снижение в годовом выражении на 60 тыс. человек, а увеличение занятости в целом по госсектору генерировали образование и здравоохранение (по 200 тыс. новых рабочих мест).

«Донорами рабочей силы выступали торговля и сельское хозяйство, реципиентами же для женщин стали сектора исследований и профессиональных услуг, для мужчин — обработка, добыча и прочие сектора», — говорится в публикации.

Также в материале подчеркивается, что внутригодовая динамика зарплат существенно охладилась, в том числе в промышленности, наряду с затуханием увеличения прибылей. В минувшем месяце промышленники рекордно снизили не только уровень своих оценок текущей деловой активности, но и прогнозы на ближайший квартал, указали в ИНП РАН.

Ранее сообщалось, что, по данным НИУ ВШЭ, суммарный объем прибыли российских компаний (сальдированный результат деятельности организаций, то есть «прибыль минус убыток») за январь–май 2024-го показал рост на 13,6% — с 11,3 трлн до 13 трлн рублей.