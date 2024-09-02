МИД заявил о существенном наращивании Грецией закупок российского газа

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил о существенном наращивании Грецией закупок российского газа в 2023 году. Соответствующей информацией он поделился в интервью РИА Новости.

Биричевский пояснил, что речь идет о четырехкратном увеличении закупок. Вместе с тем он обратил внимание на то, что до 2022 года объемы все равно были выше, чем в 2023-м.

«Справедливости ради надо сказать, что эти показатели существенно ниже уровней до 2022 года, однако факты, как говорится, налицо», - подчеркнул представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что украинская сторона отказалась от продления договора с РФ о транзите газа. Напомним, что действие документа подходит к концу в конце 2024 года.

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По данным лондонской биржи ICE, газ в Европе за летний период подорожал на 16%, до 449 долларов за тысячу кубометров. На цене голубого топлива отразилось множество факторов, среди которых жара, ситуация с транзитом на фоне атаки ВСУ на Курскую область, а также переориентация СПГ на азиатский рынок.