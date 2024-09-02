Новак: РФ вышла на исполнение обязательств по сделке ОПЕК+

Россия по состоянию на конец августа вышла на исполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Должны были исполнить. По крайней мере, такие данные были на конец месяца", - сказал он.

В начале августа Минэнерго сообщало, что Россия в июле сократила добычу нефти по сравнению с июнем, но все же превысила целевые показатели сделки ОПЕК+ на 67 тыс. баррелей в сутки. При этом министерство отмечало, что Россия планирует выполнить свои обязательства по сделке ОПЕК+ в августе и сентябре.