На Украине решили переименовать копейку

Национальный банк Украины внес предложение о переименовании наименьшей денежной единицы в стране с «копейки» на «шаги» в связи «дерусификацией». Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил глава регулятора Андрей Пышный.

— Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты, как «копейка», фактически является символом московской оккупации, — сказал он.

В НБУ также отметили, что в современном мире копейки остались в обращении только во враждебных Украине странах, пишет РБК.

Курс гривны стремительно падает и бьет исторические антирекорды. В связи с этим многие вкладчики активно переводят свои сбережения в иностранную валюту, а другие просто снимают деньги со своих счетов. В июле Национальный банк Украины зафиксировал первый в этом году отток средств.

Задолженность Украины перед МВФ выросла до $13,8 млрд

9 августа Национальный банк Украины начал печать новых банкнот с лозунгами, который использовали члены экстремистского объединения «Организация украинских националистов»*. Популярный в стране лозунг «Слава Украине! Героям слава!» расположен в правом верхнем углу обновленной купюры.

*Запрещенная в России экстремистская организация.