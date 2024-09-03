Рост биржевых цен на бензин ускорился

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина Аи-92 впервые с сентября прошлого года превысила 60 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Рост за сутки составил 1,23 процента. За последний месяц бензин вырос в цене на десять процентов, причем в последние дни повышение ускорилось. Бензин Аи-95 подорожал на 0,9 процента, до 72 207 рублей за тонну.

Также на отметках, близких к историческому максимуму, находится топливо для реактивных двигателей — 83 460 рублей за тонну. Рекорд в 84 879 рублей был установлен в начале августа.

Для предотвращения дефицита и роста розничных цен российские власти до конца года запретили экспорт бензина. Исключение сделано для поставок, предусмотренных государственными соглашениями.

Росстат закрыл данные о производстве нефтепродуктов, в том числе бензинов. Как объяснили в Минэнерго, публикация статистики может привести к необоснованному давлению на рынок через создание ажиотажа.