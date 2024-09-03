Во вторник, 3 сентября, во Владивостоке открывается Восточный экономический форум (ВЭФ).

Мероприятие пройдет с 3 по 6 сентября. 4 и 5 сентября в работе форума примет участие Владимир Путин. Центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание 5 сентября с участием российского лидера, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя КНР Хань Чжэна.

В форуме примут участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. На нем подпишут договоры, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов России, в том числе с иностранными партнерами. Главная тема форума — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Восточный экономический форум был учрежден 19 мая 2015 года указом Президента РФ Владимира Путина. С тех пор форум ежегодно проводится (кроме 2020 года, когда его отменили из-за пандемии коронавируса).