ВЭФ-2024 открылся во Владивостоке

На площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум, сообщает РИА Новости.

Мероприятие будет проходить 3-6 сентября. В первый день форума пройдет ряд мероприятий, в том числе второй международный форум «День сокола». Деловые мероприятия стартуют в 10 часов по местному времени.

Начали работать стенды министерств и ведомств, среди них — стенды Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки, МЧС. Кроме того, представлены стенды крупнейших корпораций, в том числе ВЭБ.РФ, Русгидро, Сбер, Роснефть.

Для гостей форума будет работать ресторан «Рыбный дом» Росрыболовства. А в отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI.