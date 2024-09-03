В США рассказали об угрозе национального масштаба

Глобальное потепление значительно ускоряет износ мостов, а также может привести к обрушениям на всей территории США.

Об этом написала газета New York Times.

«Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов. Результатом стала малозаметная, но растущая угроза безопасному передвижению людей и товаров по стране», — сказано в статье.

Также эксперты предупредили, что износ мостов уже сейчас влияет на стоимость товаров и цепочки поставок в США. Дело в том, что многие американские мосты не рассчитаны на аномальную жару последних лет.

Ранее ученые раскрыли, что скорейшее охлаждение климата является единственным способом предотвратить необратимые изменения климатической системы Земли. Как уточнили эксперты, изменение климата, вызванное человеческой деятельностью, может дестабилизировать критические компоненты климатической системы, называемые переломными элементами.

Эксперты оценили выгоду России от глобального потепления

В июле ученые Университета Тулузы предсказали рост турбулентности в ясном небе в Северном полушарии по мере изменения климата. При этом текущие изменения климата уже повлияли на турбулентность в ясном небе.

В свою очередь, в Гидрометцентре ранее заявили, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. Только в Москве за 30 лет средняя температура летом стала выше на 1 градус.