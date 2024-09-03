Стоимость нефти перешла к резкому снижению

Стоимость нефти эталонных марок начала демонстрировать резкое снижение во второй половине дня вторника. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent к 13:57 по московскому времени снизились на $1,96 (2,53%), до $75,56 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к указанному времени на $1,36 (1,85%), до $72,19 за баррель.

Ранее начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев заявил, что при реализации ряда факторов одномоментно на рынке можно ожидать роста цен на нефть до 100 долларов за баррель. Как указал эксперт, одним из условий для подобного роста является резкое снижение запасов сырой нефти в США и резкий рост ее потребления за счет аномально холодного осенне-зимнего сезона.

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Среди других условий – активное сворачивание конфликтов на Ближнем Востоке и по линии Россия-Украина, сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ без нарушения квот или полная остановка добычи одним из ключевых экспортеров, отметил специалист.