ЕС понес убытки из-за запрета на импорт российских алмазов

Евросоюз понес убытки из-за антироссийских санкций, а именно запрета на импорт алмазов РФ. Доходы от экспорта драгоценных камней там снизились почти в 1,5 раза. Основные убытки понесла Бельгия.

На нее приходится 94% экспорта алмазов ЕС. В январе-июне текущего года страна заработала 3,2 млрд евро, а в 2023-м – 4,7 млрд евро.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал РИА «Новости», что Евросоюз налетел на свои санкции, как «Титаник» – на айсберг. Поставки российских алмазов на Запад «рухнули под откос». Гранильная индустрия Европы затрещала по швам, добавил он.

Так, поставки алмазов в Евросоюз снизились на 29%, до 2,66 млрд евро. Экспорт сократили также ОАЭ (на 303 кг), Канада (234), Ангола (на 80) и Китай (на 66).

Ранее писали, что Евросоюз запретил экспорт алмазов из России.

Также сообщалось, что Россия нарастила экспорт алмазов в Индию в начале 2024 года.