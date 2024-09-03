Путин получил новый козырь в переговорах с Китаем

Москва усилит позиции для дальнейших переговоров с Пекином по строительству газопровода «Сила Сибири-2». Вопрос обсуждался во время государственного визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор (Монголия), уверены эксперты URA.RU. По словам аналитиков, российский лидер подтвердил намерения Монголии стать страной, через которую пройдет газопровод.

3 сентября президент России Владимир Путин встретился с главой Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Состоялись двусторонние переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсуждали ключевые вопросы, проекты, важные для Москвы и Улан-Батора.

В заявлении глав государств для средств массовой информации Путин отметил, что Россия на протяжении длительного времени обеспечивает Монголию востребованными энергоресурсами. Москва видит перспективы для сотрудничества в газовой сфере.

«Завершена разработка проектной документации газопровода „Союз Восток“ протяженностью почти тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», — отметил президент.

По словам Путина, речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию. Рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей.

«Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», — добавил президент.

Ранее СМИ сообщали, что Монголия «вычеркнула» проект из плана развития страны до 2028 года. Назывались различные причины, а именно — вторичные санкции или полный отказ Улан-Батора от строительства. Однако в действительности такое решение Монголии никак не отразится на реализации проекта, отмечают собеседники URA.RU.

Монголия отказалась от строительства газопровода «Сила Сибири — 2»

Улан-Батор не препятствует строительству магистрали. Основная причина, по которой проект до сих пор не реализован, — «Газпром» не договорился с китайской компанией CNPC, отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Монголия не отказывается от проекта. Это чисто бюрократическая мера, его вычеркнули, чтобы не отчитываться о его реализации. Если Россия и Китай договорятся, Монголия может оперативно вернуть проект в свои официальные документы», — уверен эксперт.

По словам Юшкова, Пекин считает: чем хуже дела у «Газпрома» на западном направлении, тем российская компания будет «сговорчивее». В связи с этим Китай не торопится подписывать документ, а КНР — очень «жесткий переговорщик».

Юшков отмечает, что Москва убеждает пекинских коллег в том, что «время не на их стороне», поскольку чем дольше, тем сильнее КНР конфликтует с Западом. Если эскалация достигнет пика, недружественные страны перекроют Китаю поставки углеводородов с юга (из Катара, Африки, Австралии, США). Поставки с севера гораздо безопаснее, но строительство газопровода займет не менее четырех лет, пояснил эксперт.