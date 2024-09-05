Раскрыт инвестиционный потенциал для китайского бизнеса в России

За последний год в России резко увеличилось присутствие китайского бизнеса. Количество компаний из КНР, зарегистрированных в РФ, возросло почти на 25%. При этом меняется характер бизнеса: торговлю товарами заменяет более углубленное сотрудничество в сфере инноваций, смарт-технологий, подготовки специалистов.

Перспективы дальнейшего сотрудничества, проблемы его развития и пути решения этих вопросов обсудили участники сессии «Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации» на Восточном экономическом форуме.

«Цифра товарооборота России и Китая – это очередные рекорды. По итогам 2023 года он вырос на 23% – до 240 млрд. Но если смотреть на товарооборот за первое полгода 2024 года, то мы увидим немного другую картину – всего лишь 117 млрд и рост всего лишь на 2%. Поэтому мы должны понять, какой есть дополнительный потенциал для раскрытия сотрудничества и за счет чего можно вынести наши взаимоотношения на новый уровень», — рассказал первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин.

По его словам, одним из инструментов решения этих вопросов может стать выход на электронные B2B площадки. Одну из них разработали в Китае, она позволяет представить свой бизнес иностранным предпринимателям, при этом там размещены как русские, так и китайские компании.

«Я уже почти 30 лет живу и работаю в России и за эти годы видел много положительных, интересных вещей и очень много отрицательных. Есть несколько проблем: языковой барьер, культурные отличия и самое главное – отсутствие доверия. Эти и другие факторы сдерживают развитие российско-китайской торговли. Я верю, что только с помощью современных инструментов возможно решить эти проблемы. Поэтому, чтобы любой предприниматель из России или Китая мог спокойно и удобно везти эффективный бизнес, умную торговлю мы создали нашу компанию. Я считаю, что нынешняя российская торговля находится во временах кнопочных телефонов, а нужно переходить к уровню смартфонов», — рассказал председатель совета директоров компании Qifa Сунь Тяньшу.

По его мнению, инвестиционный потенциал для китайского бизнеса в России огромный – снизилось количество негативных моментов, местные власти активно привлекают иностранные деньги. Однако все эти усилия становятся малополезными, поскольку большинство китайских компаний просто не знают об инвестиционных возможностях российского рынка.

«Нужно чаще проводить такие экономические форумы как Восточный или Петербургский, причем не только в России, но и в Китае, чтобы китайские предприниматели узнали современную Россию и начали инвестировать в нее. Уже есть хорошая тенденция — все больше китайских компаний смотрят в сторону России. Нужно использовать этот шанс, активно выходить на китайский рынок, на промышленность, на региональные компании», — отметил Сунь Тяньшу.

Одним из основных торговых партнеров для Китая в России давно стал Приморский край. Как рассказал глава регионального Минэкономразвития Андрей Блохин, по итогам 2023 года товарооборот Приморья и Китая достиг 9 млрд долларов. В этом году ожидается показатель в 10 млрд долларов. Однако цифры могли быть еще больше, если бы не законодательные препоны.

«Еще в 2008 году президентом было принято решение о развитии Дальнего Востока. Прошло столько времени, а что изменилось? Если говорить про погранпереходы, которые должны были построить в 2012 году, то их до сих пор не построили. Дорог, как не было, так и нет, а это очень важная составляющая, чтобы мы перед нашими соседями выглядели лучше. Переход Краскино – Хуньчунь китайская сторона перестроила несколько раз и уже сделала пункт пропуска на 24 полосы. А у нас две или четыре полосы. Из-за этого постоянные очереди из грузовиков, товары не доставляются. Региональным властям по любым вопросам нужно обращаться в Москву. У наших соседей в Китае больше возможностей на региональном уровне решать такие вопросы. Поэтому, мне кажется, настало время дать регионам соответствующие полномочия, чтобы развивать межрегиональное и международное сотрудничество», — заявил зампред Заксобрания Приморского края Джамбулат Текиев.

Участники сессии сошлись во мнении, что для развития торговли между Россией и Китаем, для привлечения китайских инвестиций, необходимо создание понятных инвестиционных механизмов для китайского бизнеса, а также электронных платформ, которые позволят взаимодействовать бизнесу двух стран. Не обойтись без законодательных изменений и без переобучения персонала российских компаний работе с китайскими партнерами, поскольку схема работы с западным бизнесом в КНР совсем не работает.