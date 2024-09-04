В Росрыболовстве рассказали, что будет с ценами на черную икру

Стоимость черной икры в России корректироваться в меньшую сторону не будет. С таким заявлением выступил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), передает агентство «Прайм».

Шестаков отметил, что падения цен не стоит ждать в связи с высокими затратами на производство продукции. Глава федерального агентства пояснил, что осетр вырастает за 7-8 лет, только потом она начинает давать икру.

«Все это время его необходимо кормить. Поэтому, действительно, это такая эксклюзивная позиция. Нельзя сказать, что она как-то может массово подешеветь», - подчеркнул Шестаков.

Также он обратил внимание на то, что страна не собирается прибегать к использованию технологий «дешевой» черной икры, так как она нацелена сохранить ее качество на высоком уровне.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области сообщили об увеличении в регионе производства икры осетровых рыб за первое полугодие на 5%, до почти 21 тонны. Там отметили, что товарное осетроводство - одно из перспективных направлений аквакультуры в регионе.

Весной «Известия» писали, что ГОСТ на «Икру зернистую лососевую баночную» изменят. Стандарт изменят в части содержания в продукции соли. Отмечалось, что ее минимальное значение снизят.