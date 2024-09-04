Орешкин рассказал, как бизнес справляется с проблемой проведения платежей

Бизнесу удается находить решения для проведения платежей вопреки существующим проблемам. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), передает РИА Новости.

Орешкин обратил внимание на динамику импорта за последние месяцы. По его словам, она демонстрирует восстановление в сравнении с весенним периодом.

«Получается, что бизнес находит (возможность проведения – прим. ред.) платежей», - отметил заместитель главы администрации президента.

Он также напомнил о вступлении с 1 сентября в силу закона, легализующего использование криптовалюты для трансграничной оплаты. Так, данная ситуация создает больше пространства для финансовых инноваций, для создания новых, более эффективных способов взаимных расчетов, добавил он.

Ранее гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин заявил «Известиям», что с середины мая ситуация с платежами в КНР улучшилась. По его словам, еще в апреле трансакции почти не проходили.