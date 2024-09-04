Минфин значительно увеличит объем покупки валюты и золота

Минфин намерен в семь раз увеличить объем покупки иностранной валюты и золота, сообщает «Национальная служба новостей».

Речь идет о периоде с 6 сентября по 4 октября. Закупка будет осуществлена в рамках бюджетного правила. Власти планируют направить на эти цели почти 173 миллиарда рублей. В министерстве уточнили, что ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 миллиарда рублей.

Как ожидается, в текущем месяце сумма дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 162 миллиарда рублей. Издание со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН» пишет, что отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого месячного объема по итогам августа составило 10,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Банк России решил приостановить публикацию данных об объемах внебиржевых торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю для «ограничения санкционного влияния». Такой порядок появился после введения санкций США против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД).