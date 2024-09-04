Экономист предположил, к чему Центробанк готовит россиян

Центробанк готовит россиян к возможному повышению ключевой ставки до 20%, поэтому об этом несколько недель говорят представители ЦБ, считает доктор экономических наук Игорь Костиков. Как он отметил в беседе с ОТР, частые изменения ставки могут плохо сказаться на инфляции.

При том, что обычно изменение ключевой ставки полноценно сказывается на экономике в период шести месяцев, столь частое изменение ставки может иметь скорее отрицательные последствия с точки зрения контроля над инфляцией, — объяснил эксперт.

Костиков отметил, что в то же время в августе немного понизились цены.

Ранее старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что Сбербанк допускает разные варианты решений, которые может принять Центробанк России по ключевой ставке. По его словам, на ближайшем заседании ЦБ 13 сентября может как повысить, так и сохранить ключевую ставку.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк уже в сентябре может повысить ключевую ставку с 18% до 20%. По словам депутата, это может произойти, если в стране будет продолжаться рост инфляции.