Эксперт предрекла рост цен на бензин и дизель

В сентябре ожидается дальнейший рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом в беседе с РИАМО предупредила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

По ее словам, это обусловлено нехваткой топлива на внутреннем рынке.

«В Москве уже замечена цена на АИ-95 в 65 рублей — это слишком много. На дизель стабильно растет цена из-за осеннего периода сбора урожая», — отмечает Бунина.

По ее мнению, рост цен на топливо произошел из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, инфляции, также повлиял сезонный фактор.

3 сентября стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 60 007 рублей за тонну (+1,23%).

Цена Аи-92 превысила отметку в 60 тыс. рублей впервые с 21 сентября 2023 года. Прошлой осенью в ряде регионов России наблюдался топливный кризис.

Остальные виды топлива 3 сентября также подорожали. Стоимость бензина Аи-95 за сутки выросла на 0,9%, до 72 207 рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива увеличилась на 0,22%, до 61 786 рублей за тонну.