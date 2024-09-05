Индексы РТС и Мосбиржи торговались разнонаправленно

Российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, по итогам основной сессии рублевый индикатор подрос на 0,63%, до 2 621,62 пункта, долларовый индекс РТС снизился - на 0,24%, до 920,65 пункта. Курс юаня к рублю за день снизился на 1,51%, до 12,499 рубля.

Основные причины роста российских активов - фундаментальная дешевизна рынка, его техническая перепроданность, Восточный экономический форум и позитивные данные по инфляции, рассказала эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

"Индекс Мосбиржи достиг цели в 2 650 пунктов. Теперь необходимо наблюдать за поведением котировок вблизи данного уровня - возможно нарастание коррекционных настроений в преддверии пятницы и выходных. Мы также не знаем наверняка, закончились ли продажи со стороны нерезидентов", - отметила она.

Следующая техническая цель и одновременно сопротивление - 2 720 пунктов. "Это уровень 20-дневной скользящей средней", - пояснила эксперт. "Гэпом" вверх открылся индекс гособлигаций RGBI. Причина уверенного роста - вчерашние данные по инфляции, впервые с февраля 2023 года была зафиксирована недельная дефляция.

Рынок акций

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги "Сегежи" (+19,10%), акции ЛСР (+4,96%), котировки НЛМК (+4,48%), бумаги ОГК-2 (+3,88%), бумаги "Распадской" (+2,12%) и привилегированные акции "Транснефти" (+2,08%).

"Акции "Сегежи" развивали начавшийся ранее на неделе коррекционный отскок от минимумов, достигнутых после объявления о проведении допэмиссии в том числе для улучшения долговой позиции компании. Кроме того, в четверг стало известно, что АФК "Система" планирует увеличить долю в "Сегеже" в рамках допэмиссии", - рассказала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Бумаги "Распадской" также продолжали восстановление от многомесячных минимумов. Глава Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума заявил, что банк вместе с властями РФ думает о поддержке для компаний угольной отрасли и сегмента удобрений. "Акции НЛМК отскочили от достигнутого в начале недели минимума с марта 2023 года в 123,82 рубля. В конце августа НЛМК отчиталась о получении чистой прибыли по МСФО в I полугодии текущего года в размере 81,6 млрд рублей против прибыли 91,7 млрд рублей годом ранее", - добавила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "М. Видео" (-4,50%), расписки "Русагро" (-3,51%), котировки "Русснефти" (-2,96%), бумаги ПИК (-2,87%), привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,4% и -1,96%).

"М. Видео" стала одной из компаний, столкнувшихся со значительным ростом долговой нагрузки в условиях высоких процентных ставок, что уже отразилось в ее финансовых результатах за I полугодие текущего года", - пояснила Кожухова. Акции "Сургутнефтегаза" корректировались после скачка наверх накануне.

Прогноз

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 6 сентября: 2 670 - 2 720 пунктов, пары CNY/RUB в диапазоне - 12,23-12,52 рубля. В компании также ожидают продолжения консолидации USD/RUB в диапазоне 88,5-89,4 рубля.

Freedom Finance Global прогнозируют, что индекс Мосбиржи 6 сентября будет двигаться в коридоре 2 550 - 2 650 пунктов, доллар может находиться в диапазоне 88-91 рубль, евро - в коридоре 98-101 рубль, юань - в коридоре 12,3-12,8 рубля.