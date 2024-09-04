Курс рубля по итогам торгов 4 сентября упал почти на 5%, что стало самым сильным однодневным падением с 20 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Мосбиржи.

По данным агентства, падение рубля произошло в условиях дефицита валютной ликвидности и объявленного снижения продажи валюты Центробанка в сентябре в рамках бюджетного правила — с 7,28 миллиардов рублей до 0,2 миллионов рублей в августе.

При этом китайский юань по итогам торгов в среду наоборот вырос на 57,3 копейки, составив 12,69 рублей, обновив максимальные отметки с 19 апреля.

Также ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 сентября на 31,7 копейки до 88,9288 рублей и евро — на 26,04 копейки до 98,0725 рублей, основываясь на данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.