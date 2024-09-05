Путин заявил о необходимости сформировать ресурсный суверенитет России

России необходимо сформировать энергетический суверенитет страны.

Об этом 5 сентября заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом», — заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что план развития электроэнергетики должен учитывать текущие и перспективные потребности бизнеса и граждан, долгосрочные задачи, стоящие перед регионами, городами и населенными пунктами.

Как писала «Парламентская газета», зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров ранее заявил, что к приоритетам в энергетической сфере на ближайшие десять лет относятся переход к «зеленой» энергетике и формирование новых генераторов.