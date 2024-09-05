Путин высказался о политике дедолларизации

Российская сторона не придерживается политики дедолларизации. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание на то, что Запад отказал РФ в расчетах в американской валюте. Москва же просто вынуждена искать другие возможности, отметил президент.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов Anderida Financial Group сообщило, что мировой тренд на дедолларизацию будет наблюдаться и после ухода Джо Байдена из президентской гонки США и смены кандидата от Демократической партии.

Информация о том, что глава государства не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, появилась некоторое время назад. С соответствующим объявлением выступил он сам. Байден отметил, что в качестве кандидата от партии поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Также ранее зампредседатель Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Парламентской газете», что угрозы для американской валюты в обозримом будущем нет. При этом он спрогнозировал снижение значения данной валюты.