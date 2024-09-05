Путин назвал причину повышения Центробанком ключевой ставки

Повышение ключевой ставки позволяет снизить перегрев экономики.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Охлаждают повышением ключевой ставки и льготной ипотеки», — сказал Путин, комментируя действия Центрального Банка России.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев дал прогноз «Газете.Ru», что Банк России на заседании 13 сентября повысит ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 20% годовых. По мнению эксперта, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20% до середины 2025 года.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание.