Путин назвал Россию одним из мировых лидеров майнинга

На пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. По его словам, это связано с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Путин акцентировал внимание на важности электроэнергии в контексте майнинга. Он подчеркнул, что хотя майнинг является значимым направлением, строительство жилья, снабжение электроэнергией производственных мощностей не менее важно для развития регионов.

«Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу, связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Однако важно, чтобы этот профицит энергоресурсов не превратился в дефицит, сдерживающий развитие сибирских регионов. Майнинг – это хорошо, но строительство жилья, промышленных социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей - не менее, а может, и более важно», – сказал президент.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости является генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.