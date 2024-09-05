Благодаря повышению ключевой ставки перегрев экономики страны снижается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

Также за счет принятия данной меры охлаждаются ставки льготной ипотеки, подчеркнул президент.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Совет директоров Центробанка РФ на предстоящем заседании оставит ключевую ставку на текущем уровне. Костин пообщался с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума. Он отметил, что аналитики банка прогнозируют рост ключевой ставки до уровня в 20%.

В ВТБ рассказали, что произойдет со ставкой в сентябре

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Банк России в сентябре поднимет ключевую ставку на 200 базисных пунктов. 26 июля ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых.