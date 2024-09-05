В Минфине РФ начинают испытывать стресс в связи с предложениями о создании дополнительных преференций на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что власти стремятся создать на Дальнем Востоке конкурентные преимущества и условия. Как уточнил он, речь идет о территориях опережающего развития, свободных зонах и свободном порте Владивостока. Путин обратил внимание на то, что в данном регионе создано очень много преференций.

«Когда мы начинаем в правительстве это обсуждать, министерство финансов начинает нервничать: "Еще какие-то условия хотите придумать? Ну столько там создали, столько преференций! Хватит"... Они не нервные ребята, у них все в порядке со здоровьем», - заявил президент.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что порядка 30% мероприятий, запланированных в рамках реализации мастер-планов дальневосточных городов, уже обеспечены финансированием.