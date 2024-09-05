В России упал спрос на глюкометры

В России зафиксировано падение продаж глюкометров (медицинских приборов для измерения уровня глюкозы в крови). За первый-второй квартал 2024 года показатель снизился на 11% к уровню аналогичного периода 2023-го, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharmа.

По словам директора по развитию компании Николая Беспалова, такая тенденция обусловлена ростом цен на данные устройства. Подчеркивается, что глюкометры производства других стран подорожали более чем вдвое за год.

Речь идет о приборах швейцарских компаний Ascensia Diabetes Care и Roche, американской Johnson&Johnson и тайваньской OK Biotech. Цены на глюкометры поднялись из-за рестрикций, введенных Западом против России, предположил врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев.

Ранее сообщалось, что ученым Уральского федерального университета удалось создать лекарство для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. Опытно-промышленную партию препарата уже выпустили в необходимом для клинических исследований количестве.