Трутнев: ВЭФ бьет все рекорды

Участниками ВЭФ-2024 стали 7 тысяч человек из 75 государств. Так, «форум стал рекордным», заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции ВЭФ, передает ТАСС.

Среди участников были и представители 16 недружественных стран, отметил Трутнев. Он также обратил внимание на то, что сторонами были подписаны более 250 соглашений на 5,4 трлн рублей. Данная сумма является рекордной, подчеркнул полпред президента.

Трутнев подчеркнул, что президент России Владимир Путин одобрил практически все инициативы модераторов Восточного экономического форума по итогам сессий.

«Люди рассказывали о тех проблемах, с которыми они сталкиваются в работе. <…> Практически по всем выступлениям Владимир Владимирович их поддержал и дал нам поручение все эти предложения собрать и подготовить перечень <…> поручений», - заявил Трутнев.

Он также сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве между Минпросвещения и центром «Воин». Полпред президента анонсировал разработку организацией методики и подготовку преподавателей по начальной военной подготовке для российских школ.

Во Владивостоке закончился главный день Восточного экономического форума (ВЭФ). Центральным событием стало пленарное заседание с участием Владимира Путина, оно продлилось три часа.