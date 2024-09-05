Кабмин выделил более 822 млн рублей на развитие ЖКХ в регионах

Правительство выделило из резервного фонда более 822 млн рублей на софинансирование программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Выделить... бюджетные ассигнования в размере 822 719,9 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Северная Осетия — Алания и Республики Ингушетия», — говорится в документе.

Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что жилые дома и социальные учреждения столицы готовы к отопительному сезону.