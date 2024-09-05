Токаев предложил допустить иностранных управленцев к пенсионным активам казахстанцев

Иностранные управляющие компании могут в будущем получить доступ к пенсионным активам жителей Казахстана. С такой инициативой выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА).

По информации пресс-службы главы государства, он отметил, что "одним из ключевых показателей развитого фондового рынка является ликвидность, которую в первую очередь обеспечивают институциональные инвесторы". По словам Токаева, началась передача гражданами до 50% пенсионных накоплений частным инвестиционным управляющим.

"В этой связи президент предложил рассмотреть возможность доступа к пенсионным активам и к финансовым инструментам в МФЦА иностранным инвестиционным управляющим компаниям", - говорится в сообщении.

В этом контексте Токаев рекомендовал Национальному банку совместно с правительством, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА рассмотреть возможность усиления критериев по локализации компаний в финансовом центре "Астана".

Президент также отметил важность дальнейшего привлечения инвестиций в экономику Казахстана и необходимость улучшения инвестиционной экосистемы.

"Центром уже налажено тесное сотрудничество с партнерами из США, Европы, Великобритании, рядом азиатских и ближневосточных стран. Ведется работа по продвижению инвестиционных проектов с крупнейшими компаниями Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Все это позволяет значительно расширить инвестиционный потенциал МФЦА и казахстанской экономики. Однако потребуется нарастить взаимодействие центра с правительством и национальными институтами, а также продолжить совершенствование регуляторной базы", - подчеркнул он.

Кроме того, одним из приоритетов государственной политики Токаев назвал развитие углеродного рынка. По его словам, страны Европейского союза уже готовятся к внедрению пограничного корректирующего углеродного механизма, который может стать серьезным барьером для экспорта казахстанской продукции в Европу.