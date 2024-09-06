Экономике спрогнозировали «вызов старения населения»

К 2030 году число россиян старше трудоспособного возраста вырастет почти на 2 миллиона человек. О вероятном сокращении рабочей силы в стране в среднесрочной перспективе заявила первый заместитель главы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) Ольга Баталина. Ее слова приводит РИА Новости.

В дальнейшем негативная тенденция, согласно ее ожиданиям, сохранится. Так, к 2046 году, пояснила Баталина, ожидается увеличение числа россиян старше трудоспособного возраста на 2,8 миллиона человек.

Она также добавила, что в настоящее время в стране наблюдается сокращение числа россиян трудоспособного возраста. Все вышеперечисленные факторы в итоге создают для российской экономики «вызов старения населения», который, по ее словам, в долгосрочной перспективе будет только нарастать.

Экономисты предложили способ утолить кадровый голод в России

С проблемой обострения кадрового голода Россия сталкивается уже сейчас. Еще во второй половине февраля 2024 года президент РФ оценивал суммарную нехватку рабочей силы в стране в 2,5 миллиона человек.

Согласно данным Центробанка (ЦБ), во втором квартале обеспеченность отечественных компаний кадрами упала до минимума за всю историю статистических наблюдений и составила -30,8 пункта. Глава регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно назвала проблему дефицита сотрудников одной из главных для российской экономики.