В Кремле рассказали о ходе переговоров по «Силе Сибири — 2»

Переговоры по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» продолжаются, однако окончательных договоренностей на текущий момент нет.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Это проект, который относится к категории мегапроектов. Он очень сложный. А главное, это коммерческий проект. И для его реализации ведутся коммерческие переговоры. Коммерческие переговоры всегда ведутся в режиме тишины и ведутся очень долго, скрупулезно», — сказал представитель Кремля.

«Сила Сибири — 2» — проектируемый магистральный газопровод, который протянется между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Планируется, что он сможет обеспечить поставку до 50 млрд кубометров природного газа в год из России в КНР через Монголию.

Предсказана судьба «Силы Сибири-2» после требования Китая о ценах на газ

В июне официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила на вопрос журналистов, «не застопорился» ли проект «Сила Сибири — 2». Дипломат подчеркнула, что лидеры Китая и России достигли консенсуса насчет поиска взаимовыгодных точек соприкосновения, углубленной интеграции интересов и достижения обоюдного успеха.